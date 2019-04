GALERII | Esitleti raamatut, mis koondab Eesti spordi arengulugu viimase 100 aasta jooksul 

"Eeltõuge sellele ajale polnud pikk, ent küllalt tõhus, et käivitada kohe hasartne tegevus. Me võime end julgelt nimetada spordirahvaks: saavutussport sai ilma pikema sissejuhatuseta pärjatud, kõik need sada aastat on meie edukad spordipoisid ja -piigad rõõmustanud kaasaelajaid ilusate võitude ja tublide tulemustega kõige kõrgemal rahvusvahelisel tasemel. Meil pole olnud sügavaid madalseise, igal ajal on keegi ikka olnud suuteline konkureerima maailma tippudega. Kerge pole see olnud ja kergemaks ei lähe, ometi on loodud alus tugev. Kuidas see sündis, sellele püüabki raamat vastuse anda, lisaks hulk pildimaterjali ja lõpus isikunimede loend," seisab Rahva Raamatu kodulehel.