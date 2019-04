Eesti jooksuvõistlustel domineerinud Mukunga sattus liiklusõnnetusse ja kevadel Maarjamaal ei võistle 

"Mõnikord sõprade elud lähevad erinevates suundades. Mõni päev peale pildil olevat treeningut koos Tiidrekuga, Mukungal juhtus mootorratta õnnetus. Hea on see, et mees on tagasi jooksuradadel, pärast 2kuist pausi. Halvad uudised on need, et Mukunga sellel kevadel Euroopas ei võistle. Me näeme teda kindlasti sellel sügisel!" seisab jooksumehe Facebooki lehel.