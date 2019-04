Noorte naismaadlejate kirev elu: sinise silmaga kooliskäik tekitab elevust 

18aastane Marta Pajula ja tema 17aastane koondisekaaslane Viktoria Vesso läksid aastate eest vendade eeskujul maadlustrenni ning praeguseks on mõlema auhinnakapis kadettide Euroopa meistrivõistluste pronksmedalid. Noored kinnitavad, et naistemaadlus on tõusev trend ja üha rohkem tüdrukuid leiab tee trenni.