FOTOD | Loodus tühja kohta ei salli: Ott Kiivika tütar astub isa jälgedesse 

"Nagu öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli või teine ütelus, et ega käbi kännust kaugele ei kuku. 5 kuud spetsiaalettevalmistust ja üle 10 kg rasva on ära põletatud ning kolm päeva on aega tütrel Amanil oma esimeste võistlusteni bikiinifitnessis noorte klassis," teatab Ott Kiivikas sotsiaalmeedias.

"Kokku on nüüdsest üle 3 aasta möödunud kui alustasime oma teekonda ja konarlik on see olnud, kuid jätkuvalt liikunud õiges suunas. Olen alati öelnud, et võistlus käib eelkõige iseendaga ja see kes päeva lõpus ennast järjepidevalt ületab, seda saadab ka suurem edu pikas perspektiivis."