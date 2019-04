WRC VIDEO TREILERIST | Ott Tänak filmist: ma ei ole kindel, kas ma tahaks, et kogu Eesti või maailm seda näeks Ohtuleht.ee , täna, 11:26 Jaga: M

"Ott Tänak - The Movie" uus treiler. Sterotek Films

"Ott Tänak - The Movie" uues treileris ütleb M-Spordi pealik Malcolm Wilson, et Eesti parim rallisõitja on talle nii mõnedki hallid juuksekarvad tekitanud. Juba 11. aprillil kinodes esilinastuv film on ennekõike ühe keerulise iseloomuga Eesti mehe lugu koos tema plusside ja miinustega.