Eesti rühmvõimlejad tegid MK-etapil troopiliste olude kiuste tubli tulemuse 

„Võrreldes esimese MK-etapiga Sofias on tüdrukud teinud tubli edasimineku! Juurde on tulnud enesekindlust, liigutuste teravust, paranenud on üldine vastupidavus,“ sõnas VK Rütmika Elite Teami treener Maarja Jaanovits pressiteate vahendusel.