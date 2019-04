Mercedese boss usub, et Ferrari talendis peitub potentsiaalne maailmameister 

"Ta oli kiireim mees kiireimas masinas, kuid teda tabas motoorispordi julm pool. Ja see oli meie õnn," lausus Wolff, kelle hoolealused Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas said tänu sellele kaksikvõidu, väljaandele Autosport.

Mercedes vormelimeeskonna boss Toto Wolff. AFP/Scanpix

"Oleme koguaeg arvanud, et ta ohustab esikohti. Tal on suurepärane vormel ning oskused ja iseloom, et olla väga edukas. See on meile väljakutse, mida naudime. Olen kindel, et sama arvavad ka Valtteri ja Lewis. Tahame võidelda parimate pilootidega parimates masinates."