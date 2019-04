Ott Tänak avaldas Mäkineni tõstatatud isetäituvate rehvide teemal arvamust 

"Kui vaadata kogu rallit, siis siin on üldse palju rehve purunenud. Tekib küsimus, miks minu ajal ei juhtunud nii palju selliseid asju, eriti asfaldil. Arvan, et rehvid olid lihtsalt tugevamad ja isetäituvad. Asi võib olla reeglites. Siin lõigatakse palju kurve ja kivid tuuakse rajale...“ ütles aastatel 1996-1999 neli korda maailmameistriks tulnud soomlane.

„Need asjad ei aita ausale võidusõidule kaasa. Kas see on ikka meie spordile hea?“

Mida arvab asjast Tänak? "Mul isiklikult puudub igasugune kogemus isetäituvate rehvidega. Ma jätkuvalt usun, et kui saame oma probleemidele (nõrgad veljed - M.T.) lahenduse, siis selliseid intsidente ei tohiks rohkem juhtuda. Tänapäeval on rehvid ise niipalju edasi tugevamaks arenenud, et rehve pole meil õnnestunud lõhkuda," sõnas ta Betsafe'ile antud intervjuus.