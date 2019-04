Ott Tänak "Kolmeraudses" ajakirjanduse kriitikast: see on kindlasti elus palju kasvatanud 

Omaaegsete kriitiliste artiklite mõjust: „Täna on juba lihtsam, see on kindlasti elus palju kasvatanud, võib-olla isegi elule kaasa aidanud mingil hetkel. Noorena üles tulles oli see keeruline, mõjutas sportlikke tulemusi, ma usun. Väikses Eestis pole mõtet väga tähele panna, kõik tahavad või leivale saada.

Sport on palju kinni vaimses pooles. Et head tulemust teha, peab tugevas kehas olema terve vaim. Kui nii-öelda elukogemuseta noorsportlast palju pekstakse, teeb see ilmselgelt hea tulemuse kuigivõrd keerulisemaks."

Kättemaksule pole mõelnud? "Usun, et see aeg ei ole kindlasti seda pingutust väärt."

Filmiideega nõusse jäämisest: "Esimene initsiatiiv tuli Markko Märtini poolt, kes pole ka väga telesse kippuv inimene. Kuna mõte tuli temalt, siis võtsin kuulda ja kaalusin seda. Minu ainuke omakasu projektist on see, et 10–20 aasta pärast, kui enam ei mäleta, siis on hea tagasi vaadata, mis omal ajal sai tehtud."

Tülidest kaardilugeja Martin Järveojaga: "Samamoodi nagu vahel abikaasaga, on ka temaga. Kuna veedame koos rohkem aega, on ka tülisid rohkem.

Mis teemadel? "Kas need tülid on, aga pigem elame üksteise peal emotsioone välja. Kindlasti mina elan rohkem kui Martin. Selleks ta autos ongi, et tuld kustutada."