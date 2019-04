Katastroof silmapiiril: Madridi Real liigub masendava rekordi suunas 

Reali kõigi aegade kaotuste rekord pärineb hooajast 1984-85, mil vastase paremust tunnistati 19 korral. Tänavu on nad mänginud juba kolme peatreeneri käe all ja pole näha, et asjad paranema hakkaks. Pidada jääb veel kaheksa matši ning palju kaotuseid enam endale lubada ei saa, sest vastasel juhul purunebki klubi kõigi aegade kaotuste tippmark.