Poksimaailma sahinad: Klitško teeb sensatsioonilise tagasituleku? 

Kõige eelneva taustal töötabki Wilder selle nimel, et saaks kohtuda legendaarse Klitškoga. Võib eeldada, et vanameister pole enam tippvormis, kuid ilmselt loodetakse, et ukrainlane ei suuda ära öelda miljonitest dollaritest.

„Raskekaalu poksis on praegu väga palju raha – see on imeline aeg tagasitulekuks. Kui see peaks juhtuma, siis usun, et tuleb väga põnev matš, mida väga suur hulk inimesi naudiks,“ rääkis Wilder.