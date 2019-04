GALERII | Eesti sportlased võitlevad üheskoos tõsise probleemi vastu 

"See pole kindlasti normaalne. Kui näeme, et kedagi kiusatakse, tuleb sekkuda. Sekkumiseks ei pea olema kaks meetrit pikk ja sada kilo raske. Alustada võib sellest, et lihtsalt midagi öelda ja kiusajat korrale kutsuda," sõnas Gerd Kanter, kes langes ka ise teises klassis koolikiusamise ohvriks.

Noorteolümpia sõudmise pronksmedalist Greta Jaanson rõhutas üksteise toetamise tähtsust. „Kui käisin põhikoolis, sain kahjuks ka omal nahal kiusamist tunda. Kõige hullem oli see, et pidin päevast päeva olema üksi. Mäletan, et ühel päeval üks minu klassiõde tuli ja kallistas mind. Tema jaoks võis see olla väike-väike tegu, aga minu jaoks tähendas see, et keegi hoolis. Kui näete, et keegi vajab abi või kannatab kiusamise all, ärge kartke sekkuda, sest kunagi ei tea, kui palju võib üks väike tegu sellele inimesele lugeda,“ lausus Jaanson.

Miks just tänane päev?

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev keskendub spordi võimele muuta ühiskonda paremaks – sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümboliks on valge kaart - kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust.