HEA MÄRK: Ragnar Klavan kuulub esimest korda pärast operatsiooni Cagliari koosseisu 

Viimati sai 33aastane Klavan Itaalia liigas mänguaega 22. detsembril, kui Calgliari kaotas võõrsil 1:3 Rooma Laziole. Eestlane tegi kaasa esimesed 45 minutit, aga vahetati vasaku jala Achilleuse kõõluse vigastuse tõttu poolajal välja. Jaanuaris käis ta lõikusel. Kokku on Klavan Itaalia liigas sel hooajal kirja saanud 10 mängu.

Kaks nädalat tagasi Cagliari treeningutega liitunud Klavan kuulub küll homsesse 23mehelisse nimekirja, aga see ei tähenda, et ta SPALi vastu platsile jookseb.

Kohtumine on mõlema tiimi jaoks oluline, sest võit viiks emba-kumba võistkonna väljalangemistsoonist kaugemale. Enne tänaseid matše on Cagliari 33 punktiga 14. kohal, SPAL on 32 silmaga 15. positsioonil. Serie B-sse langevad 18.-20. kohal lõpetavad tiimid.