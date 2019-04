Spordivaria Tõstjad kurdavad dopinguküttide aegunud veebilehe üle. Mart Seim: see on rumal vabandus! Ats Kuldkepp , täna, 20:30 Jaga: M

Mart Seim läheb EMile kohale, aga võistelda ei saa. Põhjuseks on vigastus, mitte ADAMSi süsteemiga jänni jäämine. Erki Pärnaku

Kas 2019. aastal on tehnoloogia tõesti nii vilets ja internet nii aeglane, et 41 tõstjat pidid Euroopa meistrivõistlustelt eemale jääma? Vähemalt osad jõujuurikad väidavad, et rahvusvahelise antidopinguagentuuri andmebaas ei tee nendega koostööd. Eesti üliraskekaallane Mart Seim arvab, et see on kehvemat sorti vabandus.