VIDEO | Arsenal jätkas oma mannetut seeriat, mille alged ulatuvad eelmisesse hooaega 

Too tabamus tähistas antirekordit ka Arsenali jaoks. Londoni klubi pole Premier League'is võõral väljakul suutnud oma väravat puutumatuna hoida nüüd juba 11 kuud. Viimati said Kahurimehed sellega hakkama eelmise hooaja viimases voorus, kui 1:0 alistati Huddersfield. Tänavu on nad ka ainus meeskond, kes kaitses niivõrd saamatu on olnud.