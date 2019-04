PÕNEV! Ott Tänakut ootavad järgmisel aastal ees täiesti tundmatud väljakutsed 

Jaapanis on MM-ralli toimunud kokku kuuel korral, aastatel 2004-2008 ning 2010. Enim, kahel korral, on seal triumfeerinud Mikko Hirvonen, korra on tõusva päikese maal poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud ka Peter Solberg, Marcus Grönholm, Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier. Ent kui kümmekond aastat tagasi oli tegemist puhta kruusaralliga, siis nüüd ootavad sohvreid ees sildedad asfaltteed.