Avo Keel hoolealuste kõikuvast mängust: jonni pole, aga mõni ei tahtnud teha asju, mis ei meeldi 

Bigbank Tartu alistas poolfinaalis Rakvere Võrkpalliklubi mängudega 3:1, Pärnu lülitas kullakonkurentsist tiitlikaitsja Saaremaa Võrkpalliklubi, võites poolfinaalseeria 3:0.

Samal teemal Tartu Bigbank pääses kodusesse finaali, pikk kullapõud võib lõppeda 27. märts 2019, 20:24 Suvepealinlaste pidupäev: Pärnu võrkpallurid šokeerisid poolfinaalis tiitlikaitsjat! 24. märts 2019, 19:25 Tartu meeskonnal on sel hooajal üks tiitel võidetud, kui triumfeeriti Credit24 Meistriliigas. Pärnul on ette näidata Credit24 Meistriliiga pronksmedal. Pärnu on sel hooajal võitnud veel ühe medali, sest karikavõistlustel jõuti finaali, kus jäädi Saaremaale alla 2:3. Eelmisel aastal sai Tartu meeskond Eesti meistrivõistlustel teise koha, Pärnu oli kolmas. Omavahel on sel hooajal kohtutud viis korda, kolm mängu võitis Pärnu, kaks Tartu.

Bigbank Tartu peatreener Andrei Ojamets rääkis seeria eel, et üsna võrdsete meeskondade vastasseisus jääb pikas seerias peale see, kel rohkem tahtejõudu. "On olnud tavaline rahulik ettevalmistus. Meie poolfinaalseeria läks pikemalt kui Pärnul, ent see polnud paha - saime vajaliku äratuse. Poolfinaali viimane mäng oli juba mängu moodi, leidsime seal õige rütmi. Käes on hooaja lõpuosa ja üsna pea ootab mitmeid mängijaid koondis, ent praegu on vaja see viimane pingutus veel ära teha ja mõtted selle seeria juures hoida. Hetkel on kõik mehed mänguvalmis," kommenteeris Ojamets.

Ta lisas, et finaalivastane jättis poolfinaalis väga hea mulje. "Pärnu näitas ilusat ja võitluslikku mängu, platsil oli võistkond. Oma töö tegi ära Illia Kovalovi asendanud Atvars Ozolins, Chizoba (Neves Atu) vedas rünnakuid, ent meeskonna mootoriks oli Martti Keel. Eks nemad said sellest seeriast positiivse laengu, meie jaoks oli aga suur positiivne laeng Credit24 liiga võit.

Omavahelistes mängudes on mõlemad suutnud tähtsamatel hetkedel väga kindlad võidud võtta - meie alistasime nad Credit24 poolfinaalis ja nemad meid karika poolfinaalis. Eks paberil on võimalused 50-50, võidab see, kes on valmis lõpuni minema ja endast kõik andma," lisas Ojamets.

Pärnu juhendaja Avo Keel ütles, et tema meeskonnal on finaalseeriaks väga selge plaan. "Istusime meeskonnaga eelmisel nädalal maha ja panime plaani paika. Otsustasime, et võtame selles seerias kõik Tartu servid vastu ja lööme ise kõik pallid maha. Lisaks vaatame, kuhu Tartu tõste läheb ja ehitame iga kord sinna kahese bloki ette," alustas Keel endale omases võtmes. "Kui need asjad ära teeme, siis peaks edu üsna kindel olema," lisas ta muheledes.

Tõsinedes tõdes peatreener, et Pärnu on hooaja edenedes aina paremini mängima hakanud. "Jonni otseselt polnud, aga mõni ei tahtnud kaitses mängida või teha asju, mis ei meeldi. Kui novembris RTU käest 0:3 kaotuse saime, siis leidsime lisaajad ja treenisime vastuvõttu eraldi kindlate mängijatega. Järk-järgult läksid asjad paremaks ja täna saab öelda, et oleme selgelt tõusvas joones liikunud.