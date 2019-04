Cristiano Ronaldo kasvatajaklubi loodab superstaari abil teenida miljoneid eurosid 

Nimelt on Lissaboni suurklubi ninamehed tõsiselt kaalumas plaani, nimetada oma kodustaadion Torino Juventuse superstaari järgi ümber. Väljaande O Jogo andmetel on laual olevad nimevariandid "CR7 staadion" või "Alvalade CR7".

Klubi praegune president Frederico Varandas kinnitas, et selline idee on tõepoolest laual, kuid millestki kindlast on veel vara rääkida.