Anett Kontaveit: reketi purustamine on natukene vabastav 

Anett Kontaveit. Teet Malsroos

"Kui on mingisugune viga tähtsal kohal, siis mõtled, et kuidas nüüd ei saanud seda sisse lüüa. Tennist on lihtne vaadata ja kommenteerida. Sul on ju reket terve elu käes olnud, mis see siis on üle võrgu ja joonte vahele lüüa palli. Ei tundu ju raske. Aga see hetk, kui ise väljakul oled... ning närvid... pärast on lihtne vaadata ja mõelda, et oleks saanud ka paremini," selgitas Kontaveit.