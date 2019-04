Laskesuusataja Kauri Kõivu kirev karjäär: venelasest treeneri elukool, Soomes puude istutamine ja ootamatu esikümnekoht 

"Seda juhtus korduvalt. Teenitud raha suunasin sporti. Istutamise periood oli aprilli lõpus ja mais, töö sai päris hästi treenimisega ühendada. Koormus on ehk isegi hullem kui pikkade treeningute puhul. Viimati olin seal paar aastat tagasi ja siis oli Polari kell käe peal, kust sai jälgida aktiivsust ja samme. Päevas tuli peaaegu 30 kilomeetrit kõndimist, samal ajal oli seljas 40kilone taimekast. See arendab päris kõvasti, isegi Soome suusamehi on metsades nähtud," selgitab Kõiv.

Praeguse juhendaja Indrek Tobrelutsu meetodid on äkilisemad, plahvatuslikkuse osatähtsus on tõusnud. Kõivu arvates võtab Tobreluts eelkõige snitti Anatoli Hovantsevilt. Pole ka ime, sest 2000. aastate alguses saavutas Tobreluts Hovantsevi juhendamisel enda parimad tulemused.

„Mul on olnud erinevaid mõtteid, kuidas laskesuusatamisega seotuks jääda. Usun, et tean alast nii mõndagi. Olen aastaid näinud, kuidas see asi käib. Vahenditega, mis on koondisel seni olnud ja mis on ka tulevikus, on võimalik teha rahuldavaid tulemusi. Hooldepool oli lõppenud hooajal juba okei,“ selgitab ta.