ÕHTULEHE ÜMARLAUD | Barcelona, City ja Juventus – Meistrite liigal pole selget võitjasoosikut 

Cristiano Ronaldo tahab ka Juventuse Meistrite liiga võitjaks viia. Alessandro Di Marco

KT : Üks . Kui jalgpall näitab vähegi välja oma loogilisemat poolt, siis kaotab Manchester United kindlalt Barcelonale. Liverpool peaks aga Portost jagu saama. Mulle tundub, et Jürgen Klopi sats on tänavuse hooaja mõõnalaine edukalt üle elanud ja ühes kevadpäikesega tõmmatakse end taas korralikult käima.

Liverpooli ootab veerandfinaalis ees Porto, kes on tubli sats. Eelmises ringis olid nad ka visad ning lülitasid konkurentsis AS Roma. Kuid need eelmised kaks lauset näitavad täpselt, et tegemist on meeskonnaga, kelle südikust sa hindad ning kes tahab endast parimat, kuid tegelikult on nad samaväärsed kunagise pinginaabri toodava külakostiga. "Huvitav, tõepoolest, kuid mitte hea."