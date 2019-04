Spetsialistid: F1 peab muutuma inimlikumaks 

Praeguste reeglite kohaselt kihutavad vormelid V6 turbohübriidmootoritega, mis on muljetavaldavalt tõhusad ja elektrienergiat tarbivad. Samas on kritiseeritud jõuallikate mürataset võrreldes varasemate V8 ja V10 mootoritega.

"Meil on käsil periood, kus meil on väga palju tehnoloogiat ja andmeid," sõnas ta. "Tehnoloogia on fantastiline ja suurematele mootoritootjatele väga kasulik, sest ühiskonna ja võidusõidumaailma vahel on aina suurem side.