Magamatuna NBA-mängul täiesti viimases reas: „Imelik lugu meie Celticsiga“ 

„See on mu esimene välismäng, kus ma olen käinud. Loodetavasti on see õnnelik,“ räägib kaugelt teiselt rannikult külla sõitnud Portland TrailBlazersi fänn BeerWorksi pubis. „Sa ütlesid, et oled Eestist? See on kuskil sealt, kus Sabonis pärit oli, eks?“