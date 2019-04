KUUMAD KÄED! Euroliiga staarid jõudsid statistilise tähiseni, mida on NBAs suutnud vaid 7 meest 

Eriti tähelepanuväärne on Moskva CSKA tagamehe De Colo viskevorm – tänavune oli tema jaoks juba viies järjestikune 50-40-90 hooaeg. Prantslase protsendid olid 53, 42 ja 93,9.

Olgu võrdluseks toodud, et NBA ajaloos on 50-40-90 hooaja teinud vaid seitse meest: Mark Price, Kevin Durant, Reggie Miller, Steve Nash, Stephen Curry, Larry Bird ja Dirk Nowitzki. Nash (4) ja Bird (2) on seni ainsad, kes suutnud 50-40-90 hooaja teha rohkem kui ühel korral.