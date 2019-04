Jätkuvalt seljaga tõsises hädas olev Teppan on valmis tegema sammu tagasi, et astuda kaks edasi 

Nimelt teatas Poola meedia, et klubis jätkab raudvara Mariusz Wlazlyga ning teiseks diagonaalründajaks on palgatud Serbia koondislase Dušan Petkovic. Meie mehele lihtsalt ruumi ei jätku.

Telefonivestluses Õhtulehega Teppan ametlikult lahkumist ei kinnita, sest mõned matšid on veel hooajast pidada, kuid kõik märgid viitavad sellele.

"Alguses võttis aega, et sisse elada. Teatud põhjustel läks kauem kui lootsin, aga lõpuks sain hakkama. Paraku hakkas üle kuu aja tagasi selg liiga tegema ja seis pole siiamaani hea. Pigem on hullemaks läinud," arutleb Teppan esimese ja ilmselt viimase hooaja üle Belchatowis.

"Kahju, usun, et mul oleks veel päris palju olnud anda."

Poola tippklubi tekitas diagonaalründajas erinevaid emotsioone. "Siin on palju agasid. Üldiselt on punt enam-vähem tore, aga on ka teatud suured probleemid. Eks ma järgmisel aastal otsin ilmselt koha, kus saan rahus toimetada. Et ei peaks kellegagi maid jagama," selgitab ta. "Olen seda kaks aastat teinud, kõik ei sõltu alati minust endast."

Küll aga andis tänavune eriilmeline hooaeg Teppanile enesekindlust: "Sain kinnitust, et vabalt võin mängida igal pool. Nüüd olekski vaja leida koht, kus seda saab rahulikult teha. Võib-olla näiliselt teen sammu tagasi, aga see on selle nimel, et astuda kaks edasi."

25aastase palluri sõnutsi on talle juba pakkumisi tulnud, kuid praegu on nendest vara rääkida. Esialgu on vaja selg korda saada! Praeguse seisuga ei saa noormees isegi korralikult kõndida.