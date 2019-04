KURIOOSNE VIDEO | Jalgpallikohtunik määras VARiga värava, kuigi süsteem pole liigas kasutusel 

Pärast proteste otsustas aga õigusemõistja vaadata videokordust, vaatamata sellele, et VARi antud liigas ametlikult kasutusel pole. Nõnda jäigi Bucaramanga värav jõusse ning kümmekond minutit hiljem õnnestus neil ka 2:1 võit noppida.

Kusjuures VARi kasutuselevõtt on Kolumbia liigas olnud tõsiselt kõne all, kuid siiani pole asjaks läinud. Juhtunu järel kinnitas aga kohaliku jalgpalliliidu juht Jorge Enrique Velez, et sel aastal võetakse videokohtunik kindlasti appi.