Roheline Põrgu, oravasabaga antenn ja uunikumid – kestussõidusarja kirev maailm 

Kui üldjuhul soovivad noored hakatised jõuda F1-sarja, siis Viidas on aastaid sihtinud just kereautoga maailma tippu pürgimist. „Vormelid ja tänapäeva kereautod käituvad mingil määral sarnaselt. Mõlemal on suured tiivad ning aerodünaamika survejõud hoiab masinat vastu maad,“ selgitab ta, kuidas oli väga edukas vormelikarjäär eelmäng kereautoni jõudmiseks, mitte luhtunud unistus. „Mäletan koolitöid, kus kirjutasin, et tahan saada DTMi sõitjaks. See on kereautode F1.“