Wilson pärast Tänaku filmi esilinastust: arvasin, et tunnen teda hästi, aga... 

„Usun, et see viib rallispordi suurema publikuni ja vaatamist naudivad kõik. Seal tuuakse meie spordiga kaasnevad emotsioonid hästi esile,“ rääkis Wilson, kes on Tänakuga aastaid koostööd teinud. „Arvasin, et tunnen teda väga hästi, aga sain filmist ikkagi uut infot. See puudutab eriti inimlikku poolt.“

Ott Tänak ja Malcolm Wilson vaatasid esilinastust kõrvuti. Robin Roots

Mis oli aga Tänaku uue tulemise ja tipptasemel kiiruse leidmise võti? „Paljud ei mõista, et rallis mängivad kogemused väga suurt rolli. See pole nagu ringrajasõit, mille saab lihtsalt ära õppida. Minu kogemus ütleb, et kõigil kulub vähemalt viis aastat, et näha oma tõelist kiirust. Otil kulus kahjuks veidi kauem. Teadsime, et kiirus on olemas, aga pusle kokkupanemine võttis aega. Lisaks oli pöördeline moment Martini (Martin Järveoja, Tänaku kaardilugeja - toim) liitumine. Nende koostöö toimib väga-väga hästi.“