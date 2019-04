Heiki Nabi EMi pronksimatš jäi viiki, aga eestlane pidi matilt pettununa lahkuma

Kaks minutit enne lõppu määrati omakorda Nabile passiivsus. Seis 1:1. Rohkem kohtunikud matši käiku ei sekkunud. Et Alexuc Ciurariu teenis oma punkti viimasena, kuulus võit talle.

See aga tähendab, et laupäeval hakkab Nabi heitlema pronksmedalite eest. Tema vastane selgub homsete lohutusringi matšidega. Kayaalpi finaalivastaseks on grusiin Iakob Kajaia.