Kregor Hermet Tartu suurest kaotusest: Eesti poisid oskavad ka ju tegelikult mängida, aga eneseusku napib 

Tallinna Kalev/TLÜ abitreener Brett Nõmm...

Samal teemal Jõuline Kalev/TLÜ surus Tartu Ülikooli ära ja viigistas seeria täna, 18:02 GALERII | Tartu astus pöörase lõpuspurdi toel esimese sammu medalimängude suunas 9. aprill 2019, 20:53 ...pealtnäha üllatavalt suurest vahest: "Ei saa öelda, et nii suur edu üllatav oli. Kontrollisime ka esimest mängu, aga viimane veerandaeg oli päris halb. Nüüd hoidsime terve mängu enam-vähem oma kontrolli all. Muutsime kaitses paar asja ära ja need toimisid. (Tartu liider) Arnas Velicka pani täna ainult 14 punkti. Kui suudame oma tugevused ära kasutada, siis on meil suur võimalus seeria ära võita. Aga ma ei ütle, kumb tiim tugevam ja kes nõrgem."

...Arnas Velicka takistamisest: "Igal võistkonnal on Velicka vastu mingid nipid, nii ka meil. Tartul käib läbi tema hästi palju ja peame tegema nii, et ta poleks meeskonnale nii kasulik. Oma punktid ja söödud toob ta ära, aga proovime võimalikult minimeerida neid asju."

...avaminutite rabedusest: "Esimesel veerandajal olid kõik... ma ei oskagi öelda... vabavise läks ässaks ja närv oli sees. Aga mida mäng edasi, seda kindlamalt me ennast pingi peal tundsime. Teisel poolajal tuli väike mõõn, aga suutsime selle minutilise vaheajaga ära parandada."

***

Tartu resultatiivseimana 17 punkti visanud Kregor Hermet...

...külaliste närvilisusest: "Me lihtsalt ei mänginud oma mängu. Nad said enesekindluse kätte. Nad ei mängi väga kõrge IQ-ga korvpalli, pigem tahavad üks-ühte teha. Lasime neil ära panna ja nii meie mäng samm-sammult lagunes. Tulime Tallinnasse võitma. Õhus oli natuke frustratsiooni, sest me ei mänginud oma taset välja. Sellised asjad ajavad õhu paksuks. Meil kõigil on vaja peeglisse vaadata ja mõelda, miks tänane mäng niimoodi välja kukkus."