VIDEO | West Hami peatreener: VARi abiga oleksime Manchester Unitedit võitnud 

Pogba on tänavu Premier League'is skoorinud seiste penaltit. Unitedi kasuks on ühel hooajal enamat suutnud vaid hollandlane Ruud van Nistelrooy, kes realiseeris hooajal 2002-03 kaheksa 11 meetri karistuslööki.

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjär BBC-le: "On õiglane tunnistada, et nad mängisid meist paremini. Arvan, et keegi ei vaidle sellele vastu. Aga pääsesime siit võiduga. Samas, vahel oleme ka kaotanud, kui väärinuks võitu, seega hooaja lõikes on olukord tasakaalus."