SUPER! Lähikonkurent tegi Kalev/Cramole mesimagusa kingi

Cramo võit oli küll numbriliselt kindel, kuid võõrustajad suudeti lõplikult murda alles kolmanda veerandaja teisel poolel. Tõsi, kogu kohtumise vältel oli tunda ja näha, et Cramo on Parmast parem.

Põhihooaja viimase võõrsilkohtumise pidanud Cramol on nüüd tabelis kirjas 11 võitu, mis annab neile tabelis kaheksanda ehk viimase play-off'i viiva koha. Lähimal jälitajal Saraatovi Avtodoril on kaks võitu vähem, nemad kaotasid äsja lõppenud kohtumise Nižni Novgorodile.

Cramol on Ühisliiga põhihooajal ees veel kolm, Avtodoril kaks kohtumist. Viimastel on play-off'i jõudmiseks vaja mõlemad mängud võita ja loota, et Cramo kaotab kõik oma järelejäänud madinad.