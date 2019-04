Jean Todt: vanasti võis ringrajale minnes mõtiskleda, milline sõitja täna viga saab 

21aastane Leclerc hoidus finišis teravatest kommentaaridest, vaid sõnas, et peab esmalt inseneridega aru pidama. Ferrari boss Mattia Binotto tõdes, et Leclercil on õigus pahane olla ja tiim peab seda aktsepteerima.

Todt: „Piloodid on nagu moodsad gladiaatorid, kuid ajad on muutunud. Omal ajal oli võidusõit nagu härjavõitlus, kus kunagi ei olnud ette teada, kas võidab loom või toreadoor. Ringrajale minnes võis mõtiskleda, milline sõitja täna viga saab. Tänapäeva publik tuleb raja äärde teistel põhjustel.“

F1-e spordidirektor Ross Brawn (64) The Guardianile: „F1 on kütkestav lugu mehest ja masinast. Mõlemad suudavad teineteist pisut kompenseerida, kuid kumbki ei saavuta teiseta edu. See on täis poliitikat, intriige, julgust, imetlusväärset talenti, muinasjutte ja südantlõhestavaid lugusid. Täpselt nagu elu, kuid 1000 korda võimendatud kujul.“