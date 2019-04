Heiki Nabi kaotas EMi pronksmedali "lutsukalale": "Täiesti ebasportlik käitumine!" 

„Lutsukalaks“ maskeerus EMil kohalik maadleja Alin Alexuc-Ciurariu, kes oli end korralikult sisse õlitanud. Seetõttu ei õnnestunud Nabil parteris oma täit potentsiaali realiseerida, sest õliste kätega on keeruline haaret hoida. Matš lõppes 1:1, kuid rumeenlane teenis punkti viimasena ja sai tänu sellele ka pronksi.

Samal teemal Maadlus Heiki Nabi EMi pronksimatš jäi viiki, aga eestlane pidi matilt pettununa lahkuma „Plaan oli ta parteris üle vedada – olen teda varem mitu korda võitnud –, aga ma polnud õliüllatuseks valmis ega suutnud sellega kohaneda. Kurb asi,“ selgitas Nabi päev pärast võistlust.

Ta lisas, et koduseinadki toetasid rumeenlast. „Ta oli terve matši passiivasendis, pea all ja üritas lihtsalt seista. Nii palju ma temast üle polnud, et oleks suutnud umbkaitsest läbi murda.“

Olukorra kurbloolisus peitub selles, et enda õlitamine peaks olema justkui keelatud võte, kuid kohtunikke see ei huvita. „Mina ei tea, et kedagi oleks sellepärast maha võetud, karistatud või matš ära jäetud,“ sõnas Nabi, kes sai tagantjärele teada, et Alexuc-Ciurariu oli juba veerandfinaalis türklase Riza Kayaalpi vastu libe nagu lutsukala.

„Türklane näitas matši ajal, et rumeenlane on määritud ja matil olid näha õlilaigud kohtades, kus ta kõhuli oli. Aga kohtunikud ei teinud sellest välja. Maadlejana polegi midagi teha. Jõuga ju vastast kohtunike laua juurde neile katsumiseks ei vii. Kahju, et midagi pole ette võetud. Sellist asja ei tohiks olla, täielikult ebasportlik käitumine,“ tõdes Nabi, kes ei osanud hoobilt meenutada, millal viimati õlise vastasega maadlema pidi.

Ent Kayaalp suutis õlile vaatamata rumeenlast 5:0, poolfinaalis eestlast 4:0 ja finaalis grusiini Jakobi Kajaia 3:0 võita ning krooniti neljandat aastat järjest Euroopa meistriks.

Nabi alistas kaheksandikfinaalis sakslase Eduard Poppi 5:3 ja veerandfinaalis 1:1 Valgevene maadleja Georgi Tšugošvili enne, kui poolfinaalis Kayaalpile alistus. „Halb tunne, et kaotasin, aga erinevalt rumeenlase matšist pole kedagi peale enda süüdistada,“ lausus Nabi poolfinaali kohta.