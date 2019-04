Korvpall Dirk Nowitzki särav karjäär: NBA meistritiitlist eestlaste koolitamiseni Jarmo Jagomägi , täna, 20:06 Jaga: M

KORRAS! Dirk Nowitzki võib teenitult ketsid varna riputada! Reuters/Scanpix

„Temata on kõik teisiti. Need ajad lihtsalt ei saa korduda!“ Nõnda lausus Dallas Mavericksi peatreener Rick Carlisle vahetult pärast seda, kui Euroopa korvpallilegend Dirk Nowitzki teatas, et riputab ketsid varna.