Euroliiga Imekombel Euroliiga veerandfinaali jõudnud Žalgiris võib õige pea saada olulise täienduse Toimetas Ats Kuldkepp , täna, 18:03

Paulius Jankunas (viskel). SIPA/Scanpix

Homme Euroliiga veerandfinaalseeriat alustava Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna peatreener Šarunas Jasikevicius ütles Leedu meediale, et kapteni Paulius Jankunase seisund läheb iga päevaga paremaks ja on isegi väike võimalus, et ta tuleb Istanbuli Fenerbahce vastu platsile.