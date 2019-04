Björndaleni soovitus venelasest dopingumehele: tee ometi suu lahti! 

"Norra murdmaasuusataja Martin Johnsrud Sundby jäi keelatud võttega vahele. Ta tarvitas astmaravimit ja ületas piirnormi. See lugu on selgeks räägitud ja kõik saavad aru, mida ta tegi. Tõsi, vahepeal tuleb see Norras, aga eriti Venemaal endiselt jutuks," lausus Björndalen intervjuus Venemaa saatele "Commandos".

"Loginoviga on teine lugu. Ta tarvitas erütropoetiini (EPO). Tegemist on väga tugeva dopinguainega. Segadust on palju, sest inimesed tahavad teada, kuidas EPO Loginovi kehasse sattus. Asja teeb hullemaks, et ta ei räägi sellest. See on raske, aga ta peab lõpuks rääkima hakkama," lisas kaheksakordne olümpiavõitja.