Tiidrek Nurme: elu kõige hullemast olukorrast, olles madalam kui muru, on võimalik välja tulla 

Tiidrek kooliajal koos klassijuhataja Agnes Kittiga. Erakogu

Suur üllatus oli, et need, kellega koos rumalusi tegin ja kellega mul oli justkui kõige lõbusam, olid kadunud, nagu polekski neid kunagi olemas olnud. Sain aru, et kui häda on käes, tuleb välja, kes on tõeline sõber. Need, keda pidasin sõpradeks, polnudki seda.“