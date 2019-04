Ott Tänaku pressiesindaja on tema enda küla poiss: tuleb küsida Oti käest, mis ta sellega mõtles, et võttis tiimi maaka, kel pole meediaharidust 

Praegu Tommi Mäkineni Racing tehases töötav Rump sattus ralli juurde põhikooli lõpus, kui astus sõpradega sisse Ott Tänaku ralliklubi uksest.

"Alustasin mehaanikuna, keerasin autodel polte ja mutreid ja olingi õlinäpp. Sujuvalt liikusid asjad üle meediamaailma. Ott võttis ühendust, ta teadis, et ma olen hobikorras meediaga tegutsenud, sotsiaalmeedias ühte rallikontot haldasin, tegin lõpuks ka mingeid videoid. Ühel hetkel tegi Ott pakkumise, et järgmine aasta hüppaksin temaga MM karusselli, kuna ta oli just Toyotasse liikumas. Minu kui suure rallifanati jaoks oli see elu võimalus," meenutas ta telesaates "Radar".

Rump nentis, et temagi jaoks on see siiani suur üllatus, et Ott just tema end esindama võttis. "Tuleb küsida Oti käest, mis ta sellega mõtles, et ta võtab ühe maaka, kellel ei ole ka mingisugust erialast haridust meediaga tegelemiseks. Eks see oli kindlasti risk talle," tunnistas ta.

Tänaseks on Oti sotsiaalmeediakontodel üle 170 000 jälgija. Rumpi sõnul on nende haldamine päris vastutusrikas ülesanne. "Kuidas ma siia sattusin, on siiamaani minu jaoks ime. Nagu saarlastel kombeks, kui tundmatus kohas vette visatakse, tuleb kuidagi ujuma hakata ja hakkama saada," sõnas ta.

Tänaseks ongi koostööst Otiga välja kasvanud koostöö Toyota tiimiga. Henri valdab kogu Toyota Racing Team’i sotsiaalmeediat ja avalikke suhteid, küll mitte üksinda.

Oti sotsiaalmeediakonto haldamisega kaasneb ka naljakaid ja huvitavaid seikasid. "Kell 22:32 reede õhtul kirjutas üks naistrahvas, et oleks kiiresti vaja Oti abi. Tal on vaja Tallinnast saada Triinu paari, ehk Ott viskab ära. Sel õhtul ma mõtlesin, et inimestel on ikka huvitavad ideed," naeris ta.

Otiga on Rump aga juba ammu tuttav: tegelikult on samas Saaremaa väikeses Kärla külas kasvanud poisid ka sugulased - neil on ühine vanavanaisa. "Eks see Kärla kant ole üpriski väike, kõik teavad kõiki. See, et ma sattusin Otiga koostööd tegema on palju sellega seotud," tunnistas Rump.