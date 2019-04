Peatreener Ojamets kutsus suve esimeseks pooleks koondisesse 21 pallurit 

Rahvusnaiskonna peatreener Andrei Ojamets ütles, et nooremate mängijate koondisesse kaasamine on hädavajalik. „Esiteks on see kõikidele noortele suureks motivatsiooniks, kui nad saavad koondiseõhku nuusutada ja saavad koos Anu Ennoki, Kristiine Miileni või Julija Mõnnakmäega treenida. Ühelt poolt on see neile ka avansiks, aga usun, et see süstib neisse ka rohkem tahtmist tegeleda tulevikus võrkpalliga tõsisemalt. Järjepidevus on oluline ja noorte kaasamine on kasuks kõigile – koondise ring peab hakkama laienema. Teisalt saabuvad osa kogenumatest mängijatest koondise juurde alles mai lõpus ja ka seetõttu on vaja rohkem mängijaid kaasata,“ sõnas juhendaja Prantsusmaal pallivate eestlannade kohta, kelle klubihooaeg kestab mai lõpuni.