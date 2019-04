Arno Pijpers Ajaxi muinasjutust: see on midagi väga erilist ja olulist 

„Ajax vääris selgelt võitu, eriti teisel poolajal,“ tunnistas Juventuse peatreener Massimiliano Allegri pärast matši. „Neil oli kiire viigivärava puhul pisut õnne, kuid teisel poolajal mängisid nad väga hästi. Nad pole mingid autsaiderid. Kuidas saakski olla, kui nad lõid Madridi Realile viis väravat? Ma ei ütleks, et see oli meie kõige halvem väljalangemine.“

Juventuse juhtkonda see muidugi ei huvita. Kaotus on kaotus ja tänavu kaheksanda järjestikuse Itaalia meistritiitli võitva klubi euromõõn jätkub. Sel sajandil pole Juventus võitnud ühtki rahvusvahelist sarja. Nagu näha, ei piisanud ka 112 miljoni euro eest ostetud Ronaldost. Kusjuures portugallase ostusumma ületab 20 miljoniga terve Ajaxi aastatulud ning Ronaldo aastateenistus ületab kogu Hollandi klubi palgaeelarve nelja miljoni euroga...

Kus on Ajaxi lagi?

„Niiviisi mängida on Hollandi stiil ja mõtteviis. Ajax jätkab seda, mida Hollandis juba ammu alustati,“ lausub hollandlasest jalgpallitreener Arno Pijpers, kes on Eesti publikule tuttav kui endine FC Flora ja jalgpallikoondise peatreener.

Ta jätkab: „Mõne aasta eest sain samuti Eestist telefonikõnesid Hollandi jalgpalli kohta (nende rahvuskoondis oli mõõnas – M.T.). Ütlesin toona, et Holland on võrreldes Saksamaa, Itaalia, Inglismaa ja Hispaaniaga väike riik, mistõttu on loogiline, et vahel lähevad asjad hästi, kuid vahel on vaja aega, et uus põlvkond üles kasvatada.

On hea näha, et mul oli selles mõttes õigus, et on sirgunud uued mängijad – de Ligt, [Frenkie] de Jong, van de Beek –, kes suudavad noorusest hoolimata teha häid tulemusi. Hooaja alguses polnud ma nii kindel nende tugevuses võõrsilmängudes, aga nad on tõestanud vastupidist. Ka minu jaoks on nende edu üllatus, aga mitte liiga suur. Oli selge, et seal on mõned silmapaistvad mängijad ja tiim areneb hooaja jooksul.“