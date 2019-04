WRC VIDEO | Meenuta, kuidas Tänak tegi seda, mida Ogier pole kunagi suutnud Ohtuleht.ee , täna, 19:40 Jaga: M

Ott Tänaku ja Tommi Mäkineni võidupidu eelmise aasta Argentina rallil. AP/Scanpix

Juba järgmise nädala neljapäeval jätkub autoralli MM-sari ja kavas on hooaja viies etapp Argentinas. Ott Tänakul ja Martin Järveojal on tangomaalt ilusad mälestused, sest viimased kaks korda on lõpetatud poodiumil.