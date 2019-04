Neli aastat, 140 miljonit dollarit! Ookeani taga purustati palgarekord 

Ja see pole veel kõik! 140 miljonit on harlik palk, aga näiteks ainuüksi lepingu allkirjastamise eest maksti 30aastasele mehele 65 miljonit dollarit. Wilson on kogu profikarjääri vältel esindanud vaid Seattle'it ja loodab oma sõnul klubisse jääda kuni 2031. aastani.

„Tahan selles klubis olla 20 aastat, mis tähendab, et lõpetan umbes 43aastasena,“ teatas ta. „Siin on minu perekond, armastan Seattle'it. See on ainus koht, kus tahan olla.“