Kõigi aegade parim naisrallisõitja testis Keenia teid. Kas legendaarne Safari ralli naaseb lõpuks MM-sarja? 

Hiljem on Safari ralli alati toimunud, kuid vaid kohaliku rallisarja osana. Nüüd käivad aga otsustavad läbirääkimised ning korraldajad loodavad MM-sarja naasta juba järgmisel aastal.

WRC ohutusdelegaat ja läbi aegade parim naisrallisõitja Michele Mouton proovis Keenia teed omal nahal järele ja teatas, et rajakate tuleks vastupidavamaks muuta. Moutoni jaoks on Safari ralli vägagi tuttav, sest on omal ajal seal mitu korda võistelnud ja 1983. aastal ka kolmanda koha saavutanud.