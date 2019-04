Janar Talts dramaatilisest võidust: kui oleksime tappa saanud, siis ei kujuta ette, mis Tartus juhtunud oleks 

Videot vaadates tundus , et pigem oli tegu kahesega, aga Noffleti vise jäi Tartu palluri Kregor Hermeti varju. Esmalt otsustasid kohtunikud (Tanel Suslov, Ranno Konks, Alex Talisainen), et tegu oli kolme punkti väärt viskega ja et videopilt ei näidanud ümberlükkavaid tõendeid, jäi otsus jõusse.

Tartu treeneritepink oli sündmuste käigu peale tulivihane. Küsiti, et kui ülekannet tehakse ühe kaameraga ja video vaatamine tulemusi ei anna, siis mis mõte üldse videokordustel on? Õigustatud küsimus. Samuti halastasid õigusemõistjad teisele kalevlasele Damarcus Harrisonile, kes tegi enne palli Noffletile söötmist jooksu.

Kohtunike videovaatamisest seekord kasu polnud. Foto on tehtud Tallinna Kalev/TLÜ - Tartu Ülikooli veerandfinaali teises mängus. Stanislav Moshkov

"Kui neli korda jutti ühe meekonna vastu mängida, siis pole enam poistele suurt midagi uut rääkida. Rünnakul oli meil korvi all ülekaal ja tahtsime sinna võimalikult palju palli suruda. Ja teise asjana võtsime Velickat ette. See oli kindel plaan, et teda väsitada. Kui Velicka oleks mõnes olukorras osanud teha mõne targa vea, siis poleks me ehk saanud teda nii palju rünnata," selgitas Müürsepp.