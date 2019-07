Mis peitub snuukrigeeniuse pika tiitlipõua taga?

43aastast britti nimetatakse juba ammu kõigi aegade parimaks snuukrimängijaks, kuid tema viimane MM-tiitel pärineb 2013. aastast. Tippmängija Matt Selt arvab teadvat, mis on O’Sullivani tiitlipõua taga – ta ei suuda MMi pikkades matšides enda paremust maksma panna! Kõigil varasematel turniiridel on kohtumiste pikkused lühemad, kuid just aasta viimasel ja tähtsaimal turniiril pannakse sportlased kõige enam proovile.

„Ta pole siin kuus aastat võitnud, kuigi on planeedi parim. Peab otsima põhjuseid, miks nii on läinud. Asi ei ole ka tema suhtumises, sest see on viimastel aastatel fenomenaalne. Mõni on püüdnud väita, et teda ei huvita enam tiitlid, kuid ka see jutt on ajuvaba. Kõik tahavad maailmameistriks tulla!“ arutles Selt. Seega jõudiski inglane teooriani, et Raketi hüüdnime kandev snuukrigeenius ei suuda lihtsalt pikkade matšidega kohaneda.