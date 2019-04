REVANŠ! Inglismaa jalgpalli suurtalent maksis Spursile kätte 

Täna võrreldes kesknädalase Meistrite liiga lahinguga võrreldes suures osas muutunud koosseisuga mänginud Spurs on tabelis kolmas, kuid nende igirivaal Londoni Arsenal võib Tottenhami 34. vooruga selja taha jätta. City tõusis liidriks, nende edu Liverpooli ees on üks punkt.