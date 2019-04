ÜLESKUTSE! Aita Eesti vollekoondislasel võita tasuta aastane sokipesu 

Põhjus selleks on aga äärmiselt irooniline. Nimelt ei usu tema elukaaslane Miina, et eestlasel üldse võiduvõimalust oleks. "Ta on ise väga veendunud, et belglased valivad belglasi," selgitas Timo. Nõnda saigi sõlmitud kihlvedu, et temporündaja triumfi korral peseb Miina aasta aega tema sokke käsitsi. Muide, kihlveo hõiskas välja ning kuulutas avalikkusele just Miina.

Kas mees aga tõepoolest sunniks elukaaslast aasta aega seda ränka tööd tegema? "Kuna ta on nii kindel, et ma ei võida ja on valmis sokke pesema, siis ma panen ta neid pesema. Nii et rahvas hääletama," oli eestlase konkreetne sõnum.

Tammemaa näol on tegemist ainsa temporündajaga aasta parima valimistel. Teist aastat Maaseiki Greenyardi ridades palliv eestlane on tänavusel hooajal toonud 252 punkti, olles sellega oma meeskonna kolmas punktitooja (kogu liiga 24s). Tema keskmine rünnakuprotsent on 62% (kogu liiga kolmas). Servijoone tagant on ta tulistanud tänavu 36 ässa, millega hoiab liiga servikahurite edetabelis viiendat kohta.

Järgmise nädala laupäeval alustab Maaseik ka tiitli kaitsmist. Kolme võiduni mängitavas finaalseerias madistatakse Knack Roeselarega.

Niisiis, Eesti rahvas, aita Timo Tammemaad! Hääletada saad SIIN ning hääletus on lahti 24. aprilli keskpäevani.

PS - Incognito aknas lubab meie mehe poolt hääletada lausa mitu korda.