WRC sari võib juba tuleval hooajal kahe Euroopa ralli võrra vaesemaks jääda, ohus neli erinevat riiki! 

Kuigi 100% kindlust veel pole, on vägagi tõenäoline, et tuleval hooajal hakkavad masinad kihutama Jaapanis.

"Jaapani ralli on juba meie tuleva aasta visandil kirjas, FIA-le esitame kava 14. juunil," ütles WRC sarja tegevjuht Olivier Ciesla AutoSprint´ile.

Ilmselt peab tõusva päikese maale ruumi tegema Korsika. See pole aga täiesti kindel, ohutsoonis on veel kolm Euroopa rallit: Itaalia, Saksamaa ja Wales.

Pole aga sugugi välistatud, et juba tuleval hooajal kaotatakse kalendrist koguni kaks Euroopas peetavat etappi. Üle pika aja soovib püünele saada Keenia.

"Safari ralliga on olukord veidi teistsugune. Nad peavad testivõistluste 4. juulil, seejärel otsustame, kas pääsetakse juba tuleval aastal WRC kalendrisse," rääkis Ciesla. "Aga on üsnagi tõenäoline, et kaks Euroopa rallit võivad kaduda."