Tenniseeksperdi hinnangul kuulub Kontaveit homme algaval Stuttgardi turniiril soosikute sekka 

Favoriidikoormat kannab Dubois arvates WTA edetabeli teine reket, rumeenlanna Simona Halep. "Ta on seda tüüpi mängija, kes annab igal turniiril endast kõik ja ma armastan seda tema juures. Ta on mitmekülgne ja üks stabiilsemaid mängijaid."

"Eestlanna Anett Kontaveit on saviliivaväljakutel näidanud häid tulemusi. Ta jõudis eelmisel aastal Stuttgardis ja Roomas poolfinaali. Tema tulemused muutuvad aina stabiilsemaks ja näitab oma parimat tennist just suurturniiridel. Ta paneb oma vastased tõsise surve alla ning otsib pidevalt võimalust võrku tungida. Ma arvan, et on vaid loetud nädalate küsimus, millal ta oma senise karjääri suurima tiitli võidab," ennustas Dubois.